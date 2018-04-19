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19 апреля в 12:30 на участке дороги Мукачево-Львов в селе Лоева Надвирнянского района Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Как выяснилось, столкнулись рейсовый автобус «Мерседес Спринтер», следовавший по маршруту «Надварная - Ланчин» и легковой автомобиль «Дачия Логан».

В результате ДТП автобус съехал в кювет. В автобусе находилось 23 человека, из которых 14 детей. В результате ДТП пассажир автобуса 1975 г.р. погиб на месте происшествия.

Водитель автомобиля «Дачия Логан» и 11 пассажиров автобуса, из которых 4 взрослых и 7 детей 2003 г.р., автомобилем скорой медицинской помощи доставлены в больницу.

Сотрудники пожарно-спасательной службы изъяли тело погибшего мужчины из автобуса и отключили аккумуляторные батареи транспортных средств с целью возникновения последующего возгорания.

По данным полиции, водитель маршрутного микроавтобуса двигался в направлении пгт  Ланчин. На отрезке дороги в селе Лоева произошло столкновение с легковым авто, водитель которого выехал на полосу встречного движения. Вследствие съезда пассажирского микроавтобуса в кювет и частичного опрокидывания, 1 пассажир, житель Ланчина, погиб на месте происшествия, а еще 5 его пассажиров госпитализировали.

По факту ДТП начато досудебное следствие (ч.2 ст.286 УК). По результатам проведения медицинского освидетельствования на определение состояния опьянения водителей, установлено, что оба – трезвые. Проводится следствие.

 
ForUm

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