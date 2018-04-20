Детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют возможное злоупотребление должностных лиц Кабинета Министров во время принятия двух постановлений от 27 апреля 2016 №315 и от 22 марта 2017 №187, которыми установлена формула формирования цены на природный газ.

Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева от 29 марта 2018 года, передают Українські Новини.

Согласно материалам суда, должностные лица Кабмина, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, приняли постановления №315 и №187, которыми установлена обязанность Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» закупать газ у ПАО «Укргаздобыча» и «Черноморнефтегаз» по цене 4 849 гривен за тыс. куб. м (без НДС).

По мнению следствия, такая цена является экономически необоснованной и не подтверждена фактическими расходами, что повлекло тяжкие последствия в виде оплаты коммунальных услуг по завышенным тарифам.

Как следует из материалов суда, между «Нафтогазом» и «Укргаздобычей» были заключены два договора купли-продажи газа для удовлетворения потребностей населения на общую сумму более 97,9 млрд гривен.

В связи с этим НАБУ решило проверить движения средств по счетам «Укргаздобычи», на которые осуществлялась оплата по данным договорам, в период с 1 мая 2016 года (то есть даты, с которой «Нафтогаз» обязали закупать газ у «Укргаздобычи» по 4 849 гривен за тыс. куб. м) по данный момент.