также в разделеОбщество
В Каннах состоится мировая премьера фильма «Донбасс» 10
НАБУ прокомментировало «пленки Онищенко» 27
Сбежавшие из Украины члены экипажа «Норда» прибыли в Крым 37
Адвокаты Януковича после заседания суда вызвали полицию 85
«Наше терпение не безгранично»: РФ требует отпустить членов экипажа «Норда» 66
Штаб АТО назвал обстрел блокпоста под Донецком срежиссированной постановкой 80
19 апреля. Картина дня 50
В подпольном цеху под Киевом водку делали из стеклоомывателя 66
Полиция разыскивает сына Штепы 62
NewsOne получил еще одно предупреждение 58
Европейские депутаты снова приехали в Крым 80
У Луценко есть материалы на снятие неприкосновенности с ряда нардепов 43
СБУ назвала имена «вагнеровцев», переправленных в Сирию ВМС России 83
Суд завершил рассмотрение дела о госизмене Януковича 72
Заместитель Труханова не указал в декларации счета в банках 29
СБУ разоблачила канал поставок оружия из ЕС и США в Украину 47
Савченко проверили на вменяемость 93
Два члена экипажа «Норда» сбежали в Беларусь 99

Детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют возможное злоупотребление должностных лиц Кабинета Министров во время принятия двух постановлений от 27 апреля 2016 №315 и от 22 марта 2017 №187, которыми установлена формула формирования цены на природный газ.

Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева от 29 марта 2018 года, передают Українські Новини.

Согласно материалам суда, должностные лица Кабмина, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, приняли постановления №315 и №187, которыми установлена обязанность Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» закупать газ у ПАО «Укргаздобыча» и «Черноморнефтегаз» по цене 4 849 гривен за тыс. куб. м (без НДС).

По мнению следствия, такая цена является экономически необоснованной и не подтверждена фактическими расходами, что повлекло тяжкие последствия в виде оплаты коммунальных услуг по завышенным тарифам.

Как следует из материалов суда, между «Нафтогазом» и «Укргаздобычей» были заключены два договора купли-продажи газа для удовлетворения потребностей населения на общую сумму более 97,9 млрд гривен.

В связи с этим НАБУ решило проверить движения средств по счетам «Укргаздобычи», на которые осуществлялась оплата по данным договорам, в период с 1 мая 2016 года (то есть даты, с которой «Нафтогаз» обязали закупать газ у «Укргаздобычи» по 4 849 гривен за тыс. куб. м) по данный момент.

  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги