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Европейский Союз должен прилагать больше усилий для разрешения конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма и назначить специального представителя по этим вопросам.

Об этом говорится в заявлении, принятом парламентским комитетом ассоциации ЕС-Украина, передает Европейская правда.

«ЕС должен делать амбициозные предложения по своей роли в урегулировании конфликта, такие как назначение специального представителя ЕС по конфликту в Восточной Украине и Крыму», - говорится в заявлении.

Комитет разочарован, что за четыре года после незаконной аннексии Крыма и города Севастополя Российской Федерацией ни одного конкретного предложения международного формата переговоров по деоккупации полуострова не было оговорено на международных форумах.

«Выражаем сожаление по поводу того, что Совет по иностранным делам не утвердил выводы относительно Украины на своем последнем заседании в марте 2018 года, поэтому призываем государства-члены ЕС провести эту дискуссию с принятием выводов на очередном возможном заседании Совета иностранных дел», - говорится в заявлении.

Депутаты также осудили как политическое преследование незаконное заключение в России и Крыма граждан Украины, а также ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, в частности для крымских татар.

«В свете этих дальнейших нарушений международного права и основных прав человека считаем, что ЕС и Украина должны не только продолжать существующие санкции, но и накладывать дополнительные на Россию, в том числе на тех, кто отвечает за нарушение прав человека и организации так называемых президентских выборов в Крыму и городе Севастополь», - отмечается в заявлении.

 

 
ForUm

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