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Полицейские в очередной раз проверяют сообщение о заминировании трех львовских бизнес-центров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Сегодня, 19 апреля, в полицию поступила информация о том, что около 12:00 на электронную почту Центра безопасности города поступило сообщение о заминировании трех львовских бизнес-центров на улицах Героев УПА, Промышленной и Богдана Хмельницкого.

На местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и другие соответствующие службы.

Правоохранители проводят эвакуацию людей, обследуют помещения и прилегающие территории. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на прошлой неделе сообщения о заминировании трех львовских бизнес-центров в полицию поступали трижды, в каждом случае информация не подтвердилась. Кроме того, как сообщалось ранее, львовские правоохранители задержали злоумышленника, который «заминировал» Краковский рынок.
ForUm

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