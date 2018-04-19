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Сына экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, ищут по подозрению в преступлении.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на адвоката Штепы Дмитрия Марченко.

«Хотя событие – драка в подъезде дома в Славянске, где живет 34-летний Сергей, сын Штепы, произошла 5 февраля, сейчас у дома дежурят правоохранители. Дело в том, что сын Штепы, который, по словам очевидцев, только разнимал драку в своем подъезде, не явился 13 апреля в полицию на вручение подозрения в нанесении двум мужчинам телесных повреждений средней степени, и поэтому его ищут», - отметил адвокат.

По его словам, Штепа не верит в вину сына и считает произошедшее формой психологического давления на нее.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненный срок.
ForUm

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