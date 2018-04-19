Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу NewsOne за нарушение правил вещания в День памяти жертв Холокоста.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Во время проверки компании было выяснено, что 27 января 2018 года в День памяти жертв Холокоста в эфире телеканала информации об этой памятной дате не было до 08:59.

Это является нарушением пункта б) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», пункта 4 Правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти и постановления Верховной Рады Украины от 05.07. 2011 г. № 3560-VI «О 70-летии трагедии Бабьего Яра». Поэтому компании объявлено предупреждение.

Напомним, телеканал в декабре прошлого года уже получал такую ​​же санкцию за нарушение правил вещания в дни траура и памяти 21 и 27 октября, когда отмечалась 70-я годовщина со дня проведения советскими карательно-репрессивными органами операции «Запад» - массовой депортации населения Западной Украины в Сибирь и 80 лет со времени массовых расстрелов украинской интеллигенции в урочище Сандармох.