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Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило и направило в Национальную полицию Украины обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций за 2015 и 2016 годы, представленных заместителем городского головы Одессы Олесем Янчуком, сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство установило, что заместитель одесского городского головы при представлении деклараций не выполнил требования антикоррупционного законодательства и подал недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В частности Янчук не указал сведения о доле квартиры в Одессе, принадлежащей на праве собственности его сыну, а также об объектах недвижимости в Одессе, принадлежащих на праве собственности его жене, - стояночное место, квартира и нежилое помещения.

Кроме того, субъект декларирования не отразил информацию о наличии корпоративных прав у его жены, отметил недостоверные сведения о средствах, размещенных на банковских счетах, и доходах, полученных членами его семьи.

В целом по результатам полной проверки декларации заместителя городского головы за 2015 год было установлено отражение в ней недостоверных сведений на общую сумму более 798 тыс. гривен, в декларации за 2016 - более 722 тыс. гривен.
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