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Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с аппаратом NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 01:51 по киевскому времени, сообщает Укринформ.

Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени, позже она успешно села на баржу в Атлантике. Аппарат вышел на заданную орбиту примерно через час.

Первоначально запуск должен был состояться 17 апреля, но его перенесли, чтобы провести дополнительный анализ системы управления движением и навигацией.

В задачи аппарата TESS входит исследование 200 тыс. звезд с целью поиска возле них планет, в том числе, земного типа.

 
ForUm

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