Внефракционный депутат Сергей Мельничук объяснил, что ударил депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько после эфира на канале Newsone за оскорбление.

«Он меня в очередной раз обозвал – мне надо было терпеть это? Они здесь привыкли стайкой ходить, друг другу прикрывать одно место, а там пусть выстоит мужчина против мужчины, если он мужчина», - заявил он журналистам в кулуарах парламента, передает Украинская правда.

«За каждое свое слово нужно отвечать», - считает Мельничук.

Заявление Александра Онищенко о том, что Президент Петр Порошенко дал миллион, чтобы Мельничука исключили из фракции, но не лишили мандата, он прокомментировал так: «Тогда именно были гонения. Все началось с того, что я сначала не проголосовал за Яценюка. Началось после того, как я блокировал Министерство обороны, когда шины жгли. За то, что я пошел против системы, они меня хотели полностью исключить из парламента».

«Тогда военную часть «Айдара», которую я возглавлял, ликвидировали, чтобы я не вернулся на свой пост. Это был комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы меня убрать из Рады и чтобы я не вернулся в батальон, чтобы мы с ребятами не выбросили их отсюда», - добавил Мельничук.

«Онищенко говорил, что передал деньги, - то надо спрашивать у Онищенко. А то, что были гонения по мне – это 100%», - утверждает он.

Депутат добавил, что еще 5 бойцов «Айдара» были в СИЗО по его уголовному делу.

«Условием их освобождения было, чтобы я перестал участвовать в акциях, направленных против президента, против системы и чтобы зачистил полностью Facebook. Мне где-то 4 раза перезванивали и говорили, где я еще не почистил. Фактически все, что было за 3 года против власти, мне пришлось зачистить», - рассказал Мельничук

Он считает, что нужно проверить, действительно ли Онищенко привозил средства и передавал их Олегу Ляшко. Сам Мельничук готов сотрудничать со следствием.

«Я свои показания еще оставил в Европе, нотариально заверенные, в случае моей смерти - на всякий случай, потому что на меня было уже 8 покушений», - заявил депутат.

В свою очередь, радикал Игорь Мосийчук заявил: «Онищенко врет. Почему он не говорит, как он купил у Юлии Тимошенко за 5 млн долларов должность министра экологии для своего партнера Шевченко?».

По утверждению Мосийчука, Онищенко вступил в сговор с Мельничуком и сделал «информационную диверсию» на канале Newsone.

«Пусть факты покажут! Если он (Онищенко) хочет шантажировать политические силы, используя свою шестерку Мельничука, который давно должен сидеть в тюрьме, но Порошенко его покрывает, то извините – это тогда политика, а не криминал», - сказал он.

Мосийчук считает, что был расчет на то, что фракция Радикальной партии утром 19 апреля перед выступлением будет бить Мельничука в отместку за Линько.

Он назвал Мельничука провокатором.

«Вы говорите о «пленках Онищенко» - так есть «пленки Мосийчука»! В харьковском СИЗО заключенные «айдаровцы», к которым прибыл прокурор военной прокуратуры вместе с Мельничуком, сделали запись. У меня есть час записи. Я их передам генеральному прокурору - публично передам в этом зал», - заявил радикал.

«На этих записях Мельничук говорит своим бывшим подчиненным: если вы дадите показания на батю – Лихолита, - то мне отдадут вас на поруки», - добавил он.

Напомним, после эфира на телеканале NewsOne подрались внефракционный народный депутат Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрий Линько

Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием Порошенко.