Чтобы поднять страну в условиях, когда экономика лежит в руинах, промышленность развалена, а малый и средний бизнес находятся на грани выживания, начинать надо с экономических преобразований. В этом уверен заместитель председателя Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Юрий Загородний, пишут «Аргументы и факты в Украине».

В своей статье «Поднять Украину» Ю.Загородний рассказал о разработанном «Украинский выбором» «Комплексе мер», который позволит повторить украинское «экономическое чудо» начала 2000-х.

«Условия действия зоны свободной торговли с ЕС, ставшей зоной дискриминации и обмана для украинских товаропроизводителей должны быть пересмотрены. Если европейские партнеры не пойдут на это, Договор о ЗСТ с ЕС ― экономическая часть Соглашения об ассоциации ― должен быть денонсирован. Мы предлагаем вернуться к идее многовекторной политики ― политики, основанной на защите национальных интересов. Так было в начале 2000-х, когда Украина, пережив экономический коллапс (с показателями инфляции в 1993 году выше 10 000%), вернулась к стабильности и заложила основы для процветания. 12,4% ― такими были темпы роста экономики накануне «оранжевых» событий. Запаса прочности, созданного до 2004 года, хватило на 10 лет экономических экспериментов команд Ющенко и Януковича», — утверждает Ю.Загородний.

По его мнению, вторым шагом должно стать восстановление торгово-экономического сотрудничества с РФ.

«В 2017 году Россия оказалась вторым после Кипра крупнейшим инвестором в экономику Украины. По итогам 2017-го на РФ пришлось 9,1% всего украинского экспорта (это больше, чем в любую другую страну мира). За прошлый год, по данным Госстата, товарооборот между Украиной и РФ увеличился на 28,6%. При этом активно растет и российский импорт в Украину ― в прошлом году он оказался на 40% больше показателя 2016-го. Учитывая то, что российский рынок был и остается самым перспективным для Украины, мы должны сменить основной вектор внешнеэкономической интеграции ― с западного на восточный, ориентируясь исключительно на экономические реалии», — считает Загородний.

Сотрудничество с МВФ, уверен общественный деятель, необходимо прекратить.

«Выполняя «структурные маяки» МВФ, власть подняла цены и тарифы, начала реализовывать преступные медицинскую и пенсионную реформы, приняла закон о приватизации, а теперь готовится пустить с молотка украинские черноземы. Мы должны сказать «нет» псевдореформам, которые проводятся в интересах МВФ, а не украинского народа», — пояснил он.

Что касается реструктуризации госдолга, то его условия, уверен Ю.Загородний, необходимо пересмотреть.

«Долговые обязательства страны настолько велики, что на сегодняшний день на одного украинца приходится порядка 50,5 тыс. грн госдолга, а на одного работающего украинца ― более 131,5 тыс. грн. Жить так дальше нельзя. Сегодня перед нами стоит сверхсложная задача ― поднять страну, обеспечив ее экономический рост и процветание, вернуть Украине субъектность на международной арене. И добиться того, чтобы украинцы имели не только право на достойную жизнь, но и возможность реализовать это право», — уверен Юрий Загородний.