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Сегодня,19 апреля, в Славянске Донецкой области на улице Челябинской на железнодорожном переезде тепловоз врезался грузовик, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру Службы спасения «101» в  7:29.

Спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что на железнодорожном переезде произошло столкновение грузовика и тепловоза.

Автомобиль был эвакуирован специализированной службой, помощь спасателей не понадобилась.
ForUm

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