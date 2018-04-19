Сегодня,19 апреля, в Славянске Донецкой области на улице Челябинской на железнодорожном переезде тепловоз врезался грузовик, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о происшествии поступило диспетчеру Службы спасения «101» в 7:29.
Спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что на железнодорожном переезде произошло столкновение грузовика и тепловоза.
Автомобиль был эвакуирован специализированной службой, помощь спасателей не понадобилась.
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