также в разделеОбщество
Во Львове 4-й раз за неделю «заминировали» три бизнес-центра 10
Украина отреагировала на планы «передать» часть Тузлы России 14
Мининфраструктуры пока не собирается запрещать желтый сигнал светофора 21
Для задержания дебошира в винницком селе привлекали спецназ и вертолеты 28
В «Укравтодоре» против отмены желтого сигнала светофора 25
Дело против Лавриновича направили в суд 29
Аргентина выдаст украинку, обвиняемую в растрате 1,2 миллиона 20
Боевики в очередной раз сорвали разведение сил в Станице Луганской 19
Экс-глава Генштаба заявляет, что докладывал во время Майдана об обострении в Крыму 23
По факту драки между Мельничуком и Линько завели дело 24
В Ужгород пустили дополнительные «сакуровые» поезда 65
Штаб: Ситуация вокруг закрытия ДФС инсценирована боевиками 37
Гендиректор УНЛ Бочковский: Лотерейный рынок в Украине ждет качественная перезагрузка 58
Гройсман призвал готовиться к переписи населения 121
МВД призывает Раду усилить ответственность за нарушение ПДД 418
Нардеп Мельничук разбил нос радикалу Линько 175
СБУ проверит публикацию «Нового Времени» на наличие гостайны 52
18 апреля. Картина дня 74

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе приобретение одним из государственных предприятий критической инфраструктуры санкционной продукции российского производства, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что госпредприятие объявило конкурс на закупку оборудования транспортного назначения стоимостью свыше тридцати четырех миллионов гривен.

Правоохранители выяснили, что фактический победитель торгов планировал поставить продукцию производителя с РФ, находится под санкциями согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, введенными в действие указом Президента Украины.

По заключению экспертов, продукция российского производителя значительно худшего качества и дороже отечественных аналогов, а также не соответствует установленным техническим требованиям.

СБУ проинформировала руководство госучреждения о выявленных фактах, после чего тендерный комитет отклонил предложение победителя торгов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги