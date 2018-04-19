Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе приобретение одним из государственных предприятий критической инфраструктуры санкционной продукции российского производства, сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что госпредприятие объявило конкурс на закупку оборудования транспортного назначения стоимостью свыше тридцати четырех миллионов гривен.
Правоохранители выяснили, что фактический победитель торгов планировал поставить продукцию производителя с РФ, находится под санкциями согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, введенными в действие указом Президента Украины.
По заключению экспертов, продукция российского производителя значительно худшего качества и дороже отечественных аналогов, а также не соответствует установленным техническим требованиям.
СБУ проинформировала руководство госучреждения о выявленных фактах, после чего тендерный комитет отклонил предложение победителя торгов.
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