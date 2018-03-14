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Сегодня, 14 марта, министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Отмечается, что данный документ запрещает планировать и проводить учебно-тренировочные сборы на территории страны-агрессора и участие членов национальных сборных команд Украины по видам спорта во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории РФ.

«Сегодняшний день требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», - украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории РФ», - отметил Жданов.

Также министр призвал международные федерации не назначать соревнования на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса ВАДА. «Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта», – подчеркнул он.

Напомним, 13 марта Жданов заявил, что украинская сборная по биатлону не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени.

Позже президент федерации биатлона Украины, первый вице-президент Национального олимпийского комитета страны Владимир Брынзак заявил, что Украина отказалась от участия в турнирах по всем видам спорта, которые проводятся на территории Российской Федерации.

 
ForUm

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