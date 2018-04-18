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Госсекретарь США Майк Помпео провел тайную встречу в Пхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Встреча состоялась чуть более двух недель назад, сообщает Радио Свобода со ссылкой на американские средства массовой информации.

Помпео посетил Пхеньян для подготовки американо-северокорейского саммита, который, как ожидается, может пройти в конце мая или в начале июня. Несколько дней назад, выступая на слушаниях в Сенате, который рассматривает его кандидатуру на должность государственного секретаря, Помпео выразил оптимизм по поводу этого саммита. На нем могут быть достигнуты результаты, в которых «Америка и мир так отчаянно нуждаются», сказал Помпео.

17 апреля после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Вашингтоне президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривается пять возможных мест проведения встречи на высшем уровне. Все они расположены за пределами Соединенных Штатов. По словам президента, обе стороны накануне саммита полны «добрых намерений». Однако «в конце концов важен конечный результат», подчеркнул президент. 

Напомним, в марте северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США провести совместную встречу, и Дональд Трамп ответил, что принимает это предложение.
ForUm

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