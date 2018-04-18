Экспертиза фильма «Крым. Путь на родину», который был ранее приобщен в качестве доказательства со стороны обвинения к делу касательно госизмены экс-президента Виктора Януковича, подтвердила, что на этом видео действительно президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Соответствующее заключение экспертов озвучил на заседании председательствующий судья Владимир Девятко, сообщает Укринформ.

Также экспертиза подтвердила, что на этом видео так называемый «экс-премьер Крыма» Сергей Аксенов и командующий ЧФ РФ Александр Витко.

О назначении этой экспертизы суд принял решение еще 18 января. Однако, по словам судьи, эта экспертиза поступила в суд 3 апреля.

Также в суде адвокат Януковича Виталий Сердюк зачитал заявление своего подзащитного, в котором экс-президент отметил, что его адвокаты отсутствовали на заседаниях по уважительным причинам и потому попытка суда заменить адвокатов на государственных защитников будет им расценена как преступление и нарушение его прав.

«Суд вынужден обратить внимание Януковича, что суд вполне понимает свою ответственность и содержание ст. 374 Уголовного кодекса, которой обвиняемый Янукович фактически угрожает», - отметил Девятко.

В то же время, как ранее акцентировал внимание судья, вместе с теми заседаниями, на которые защитники экс-президента не пришли на прошлой неделе, в целом адвокаты Януковича пропустили 13 заседаний.

Также суд исследовал документы, которые приобщены со стороны обвинения, а именно – определенные рассекреченные документы СБУ и АП.