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Американские партнеры помогут Украине внедрить программу медицинской и психологической реабилитации военных.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков после встречи с американскими конгрессменами, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«На встрече с конгрессменами США Марси Каптур, Энди Харрисом и Сандером Левин договорились об обширной партнерской программе медицинской реабилитации и психологической помощи пострадавшим от поствоенного синдрома», - сказал Аваков.

Он отметил, что США имеют большой опыт в решении этой проблемы.

«Военный конфликт, спровоцированный путинским режимом, продолжается уже более 4 лет и за это время через фронт прошло около 600 тысяч украинцев. И нам необходим ваш опыт в преодолении этой проблемы», - подчеркнул министр.
ForUm

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