Кабинет Министров Украины в рамках поддержки отечественной киноиндустрии утвердил порядок распределения средств госбюджета на кинопроизводство. Соответствующее решение озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.
Он напомнил, что дополнительно выделяется 500 млн грн.
«Пришло время возможностей фундаментальных изменений – через изменения внутри страны, восстановление культуры и искусства. Знаменитые актеры, художники, которые десятилетиями мечтали о свободе и ушли из жизни, будут горды за Украину и тех, кто пришел им на смену. Мы утверждаем порядок распределения средств и даем возможность развития украинских талантов», - сказал премьер-министр.
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