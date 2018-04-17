также в разделеПроисшествия
Сотрудники ДФС попали под обстрел: пятеро раненых 75
В Черкассах мужчина напал с ножом на полицейских 30
На Киевщине мужчина и женщина похитили из приюта четырех детей 77
Опубликованы видео с места смертельного ДТП в Кривом Роге 365
ДТП в Кривом Роге: полиция задержала водителя легковушки 185
Жительница Чернигова задержала грабителя и удерживала его до приезда полиции 50
Число пострадавших в ДТП в Кривом Роге возросло до 21 человека 91
В Луганске, куда боевики согнали технику к 9 мая, произошли взрывы 97
Из-за смертельной аварии в Кривом Роге объявили день траура 75
СММ ОБСЕ потеряла в зоне АТО беспилотник 46
На Донетчине в результате взрыва на шахте пострадали 7 горняков 31
В Кривом Роге в ДТП с маршруткой погибли 8 человек 164
Сутки в зоне АТО: 52 обстрела, 1 военный погиб, 5 – ранены 38
На Луганщине столкнулись грузовик и маршрутка, пострадали 10 человек 134
Из-за попытки самоубийства СБУшника открыто дело 66
В Одессе столкнулись мусоровоз и маршрутка: 10 пострадавших 60
Сутки в АТО: Число обстрелов растет, ранены двое военных 33
В Николаеве неизвестные бросили гранату в автосалон 42

Сегодня в 17:58 в полицию поступило сообщение о том, что на автостоянке на Люстдорфской дороге в Одессе слышны выстрелы и идет дым.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, по вызову немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство ГУНП.

На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из вероятно травматического оружия. Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты. В результате пострадали два человека. Они доставлены в больницу.

Противоправные действия прекращены полицейскими. Всех участников события доставили в отдел полиции. Обстоятельства устанавливаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги