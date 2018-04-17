Сегодня в 17:58 в полицию поступило сообщение о том, что на автостоянке на Люстдорфской дороге в Одессе слышны выстрелы и идет дым.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, по вызову немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство ГУНП.

На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из вероятно травматического оружия. Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты. В результате пострадали два человека. Они доставлены в больницу.

Противоправные действия прекращены полицейскими. Всех участников события доставили в отдел полиции. Обстоятельства устанавливаются.