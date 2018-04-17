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Маршрут поезда № 369/370 Баку-Харьков продлен до Киева, сообщает пресс-служба ПАО «Укрзализныця».

В первый рейс по новому маршруту поезд отправится из Баку 21 апреля, а из Киева – 23 апреля.

В Киев поезд будет прибывать в 11:46 и отправляться в Баку в 14:37. Он будет курсировать один раз в неделю, отправление из Баку по субботам, прибытие в Киев по понедельникам. Обратно отправление из Киева по понедельникам и прибытие в Баку по четвергам. На территории Украины поезд будет останавливаться в Харькове, Люботине, Полтаве-Киев, Миргороде, Лубнах, Гребинке.

Стоимость билетов в купейном вагоне составляет около 3950 грн, в плацкартном – 2810 грн.

Время в пути следования составляет около 60 часов. За это время поезд будет преодолевать расстояние 2757 км.
ForUm

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