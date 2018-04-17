Президент Украины Петр Порошенко написал официальное обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

Об этом Глава государства заявил во время встречи с лидерами фракций Верховной Рады, сообщается на странице Президента в Facebook.

«Я, как Президент, принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его святейшеству с просьбой о предоставлении томоса Украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви», - заявил он.

«Прошу народных депутатов как можно быстрее поддержать мое обращение к Варфоломею», – отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что если будет соответствующее решение Верховной Рады, обращение Президента и обращение церковных иерархов, этот призыв будет передан Вселенскому патриарху. «Для того, чтобы это было в ближайшее время на Соборе в Синоде рассмотрено, и принято соответствующее решение. Надеемся, что это решение может быть принято до 1030-летия крещения Украины-Руси», - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что Единая православная поместная церковь не станет государственной. «Все верующие имеют право свободно избирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию», – заявил Президент.

Напомним, сегодня в 14:30 президент собрал у себя лидеров фракций Верховной Рады.