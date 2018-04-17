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В среду, 18 апреля, в Украине ночью в северных, большинстве центральных и западных областей, днем кроме западной части, небольшой, на севере Левобережья и в восточных областях умеренный дождь, местами гроза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в северных, днем и в восточных областях отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 7-12 °; днем 14-19 °, в южной части и на Закарпатье местами 20-24°.
ForUm

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