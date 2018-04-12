Боевики российско-оккупационных войск в очередной раз сорвали разведения сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 13 апреля. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

Так, вчера около 20:35 на участке разведения боевики применили стрелковое оружие по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

«Провокационные обстрелы оккупантами Станицы Луганской имеют устойчивую тенденцию, цель которых – срыв разведения сил и средств сторон при любых условиях», - заявили в СЦКК.

Как сообщал ForUm, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. Им определены три зоны разведения подразделений ВСУ и незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября неподалеку от Золотого состоялось разведение сторон, а 7 октября – возле Петровского.

Отвод сил в районе Станицы Луганской неоднократно срывался из-за систематических обстрелов боевиками позиций украинских военных.