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Американский актер Гарри Андерсон найден мертвым у себя дома в городе Ашвилл, штат Северная Каролина. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на журнал Time.

Артисту было 65 лет. Причина смерти пока не раскрывается. В полиции Ашвилла заявили, что из дома Андерсона поступил вызов. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к актеру и обнаружили его тело. Полицейские подчеркнули, что не нашли улик, указывающих на насильственную смерть артиста. Сын Андерсона Дэшиел заявил, что его отец умер своей смертью.

Гарри Андерсон снялся в первой экранизации романа Стивена Кинга «Оно», вышедшей в 1990 году. Он сыграл Ричи Тозиера.

Американской публике актер запомнился благодаря сериалу «Ночной суд», где исполнил роль судьи Гарри Стоуна. Андерсон также появился в «Байках из склепа» и телефильме «Шпионы, ложь и голые бедра». Он трижды был номинирован на премию «Эмми». 

 
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