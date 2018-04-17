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В ходе операции «Мигрант» 204 злоумышленникам объявлено о подозрении. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации НПУ.

Он отметил, что в феврале этого года в Украине стартовали мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере. Личный состав уголовного блока полиции был направлен на проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении иностранцев, прибывших в страну с целью совершения правонарушений.

Князев сообщил, что за три месяца было зарегистрировано 314 уголовных преступлений, совершенных иностранцами.

«В 204 случаях злоумышленникам сообщено о подозрении. Мы не хотим «поставить галочку» за счет добропорядочных торговцев. Наша задача - противодействие преступникам, которые входят в «элиту» уголовного мира и пытаются транзитом через Украину проникнуть в другие страны Европы», - подчеркнул Князев.

Он добавил, что наибольшее количество правонарушителей из числа иностранцев обнаружено в городах Киев, Одесса, Днипро, Харьков, а также в Николаевской области. На их счету - причинение тяжких телесных повреждений, разбойные нападения, грабежи, кражи, мошенничества, незаконные завладения транспортными средствами. Также полицейскими задокументировано 14 уголовных правонарушений, связанных с незаконным обращением с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
ForUm

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