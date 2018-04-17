Вчера, 16 апреля, военной прокуратурой Полтавского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками Полтавского управления Службы безопасности Украины и Управления защиты экономики, а также следователями следственного отдела УСБУ в Полтавской области во время попытки предоставить взятку сотруднику Нацполиции задержан заместитель миргородского городского головы, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

Установлено, что указанное должностное пыталось передать 300 долларов США неправомерной выгоды майору полиции, начальнику межрайонного отдела Управления защиты экономики Нацполиции в Полтавской области с целью решения вопроса о не составлении протокола об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

В частности, заместитель мэра Миргорода таким образом пытался освободить своего родственника, одного из руководителей коммунальных предприятий, от ответственности по ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение требований финансового контроля, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа от пятидесяти до двух тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан в зависимости от вида правонарушения.

Сейчас в отношении задержанного проводятся первоочередные следственно-процессуальные действия. Ему готовится сообщение о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранение от должности.