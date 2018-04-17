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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс, сообщает «Новое Время» со ссылкой на информационный портал Al Masdar.

Отмечается, что ПВО Сирии сбили несколько ракет. Достигли ли какие-либо ракеты целей - неизвестно.

Также сообщается, что в Пентагоне сообщили о том, что американская армия в данный момент не проводит никаких военных операций в Сирии.

Ранее правительственное сирийское информационное агентство SANA сообщило, что по территории Сирии были нанесены новые ракетные удары. «Система ПВО сбила ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса», - отметило информагентство.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.
ForUm

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