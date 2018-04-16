В среду, 18 апреля, в Украине начнется похолодание, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Сначала до + 14 – + 17 градусов, на юге еще побудет тепло – + 17 + 22 градуса. А 19-го апреля станет уже холодно, в Украине + 10 – + 15 градусов», - написала она в Facebook.

Кроме того, 18-19 апреля ожидается сильный ветер.

Завтра, 17 апреля, в Украине в течение дня ожидается комфортная температура воздуха, + 17 – + 24 градуса. Солнышко и меняющиеся облака. В западных областях локальные дожди снизят местами температуру до + 16 + 19 градусов.

В Киеве завтра сухо и тепло, максимально днем ​​20 – + 22 градуса.

В ночь на среду в столице пройдет дождь, днем ​​в среду дождь прекратится, однако усилится ветер и похолодает до +16 градусов.

19 апреля в Киеве – дожди, ветер и +12 – +13 градусов.