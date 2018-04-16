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В Киеве на улице Обуховской произошел конфликт со стрельбой, сообщает пресс-служба столичного главка.

В результате происшествия пострадали два человека: одного из них доставили в больницу, другого не госпитализировали.

Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции. На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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