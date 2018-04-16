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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Принятие соответствующих изменений и дополнений будет способствовать повышению состояния защиты и соблюдения прав ребенка в Украине, приблизит украинское законодательство к международным стандартам обеспечения защиты ребенка от сексуальной эксплуатации, позволит Украине выполнить рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Европейского комитета по социальным правам Совета Европы», - говорится в сообщении.

Изменения в украинское законодательство по вопросам защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации разработаны с целью гармонизации законодательства Украины с положениями Факультативного протокола относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции ООН о правах ребенка, Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия и Европейской социальной хартии (пересмотренной). Комитет ООН по правам ребенка в своих Заключительных наблюдениях по выполнению Украиной Конвенции ООН о правах ребенка от 1995, 2002, 2007 и 2011 годов рекомендовал Украине установить четкой минимальный возраст полового совершеннолетия.

Европейский комитет по социальным правам Совета Европы в 2011 году вынес по Украине заключительный вывод, в котором констатировал несоответствие практики применения пункта 10 статьи 7 «Право детей и подростков на защиту» Европейской социальной хартии (пересмотренной), что по сути касается неспособности Украины защищать детей от их привлечения к проституции и порнографии.

Законом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которыми криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. Таким образом, устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия, что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка, а также не возникает необходимости в обязательном проведении судебно-медицинской экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего, что существенно облегчает процесс квалификации и доказывания этого преступления.

Кроме того, использование предложенного в Законе возрастного критерия и отказ от употребления термина «половая зрелость» резко снизит вероятность объективного отношения вменения в вину, поскольку субъективная сторона этого преступления требует от виновного осознания, что потерпевший не достиг половой зрелости. В то же время, физиологическое (половое) развитие является индивидуальным, и установление факта недостижения потерпевшим лицом половой зрелости нередко требует специальных знаний, а в отдельных случаях невозможно без проведения соответствующей экспертизы.

 
ForUm

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