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В Росрыболовстве создали оперативную группу для предотвращения «пиратских действий» со стороны Украины. Об этом сообщается на сайте Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

«Задача штаба – координация деятельности российских рыбаков, которые осуществляют выход в море, с пограничными управлениями ФСБ России по Ростовской области, Краснодарскому краю и Крыму», - говорится в сообщении.

АЧТУ уже выпустило рекомендации, связанные с промысловой деятельностью. Так, экипаж должен предупреждать погрануправление о выходе в море и об изменении дислокации судна. В случае чрезвычайной ситуации рыбаки обязаны  выходить на связь на определенной частоте.

Глава местного отделения профильного ведомства Игор Рулев заверил рыбаков, что они могут безбоязненно выходить в море, поскольку их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и  Крыму, передает РИА Новости.

Госпогранслужба Украины задержала сейнер с 10 членами экипажа, в числе которых и женщина-повар, 25 марта. «Норд» (порт приписки - Керчь, флаг России) вышел из Керчи в Азовское море 24 марта в составе колонны российских рыбопромысловых судов для промысла тюльки.

Сейнер арестован по решению суда, он находится в порту Бердянска в Запорожской области Украины. Морякам запретили покидать судно. Украинцы забрали у крымчан выданные на полуострове российские паспорта, Украина не признает эти документы, считает моряков своими гражданами.

Капитана 4 апреля доставили из Бердянска в Херсон. Его обвиняют в нарушении порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны. По этой статье ему грозит до трех лет или лишения свободы на тот же срок. Остальных членов экипажа обвиняют в незаконном пересечении границы.

Судовладелец попросил о помощи президента РФ, российский МИД, Росрыболовство и крымское правительство.

Управление ФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины, обвинив ее в угоне судна.

МИД РФ потребовал от Киева немедленно отпустить экипаж.
ForUm

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