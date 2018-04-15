В Великобритании спецслужбы готовятся к возможной атаке со стороны российских хакеров, которые якобы планируют опубликовать компромат на высокопоставленных лиц Великобритании.
Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на источники в структурах британской безопасности, передает 112 Украина.
Так, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй уже сообщили о подготовке со стороны России кибератаки на членов ее кабинета. По информации источников, российские хакеры планируют скомпрометировать высокопоставленных британских чиновников.
«Британское агентство киберразведки, Центр правительственной связи и министерство обороны находятся в режиме ожидания пропорционального ответа», - сообщают собеседники издания.
По их словам, Великобритания знает русскую «настольную книгу компроматов» и готова противостоять этому.
Россия готовит компромат на британских политиков как ответ на участие страны в ракетном ударе по Сирии в ночь на 14 апреля, отмечается в статье.
Отмечается, что британское правительство нацелено на «друзей Путина», у которых предположительно есть нелегальные вклады в Великобритании.
«В ближайшее время вы увидите масштабные экономические санкции против российских олигархов», - отметил собеседник The Sunday Times.
Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.
Сирийские СМИ сообщили, что пострадавших в результате ударов может быть до 6 человек.
Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «агрессивных действий» США и их союзников в Сирии.
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