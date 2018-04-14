также в разделеПолитика
Порошенко объяснил, почему РФ не обойдется без украинской ГТС 21
Порошенко хочет лишить Россию права вето в ООН 112
Порошенко: Санкции эффективны, когда они глобальные 27
Порошенко: Более 40 стран согласились участвовать в миротворческой миссии 55
Гройсман не планирует вступать в какую-либо партию 20
Медведчук: «Вступить» Украину в НАТО можно… только расколов страну на части 71
В НАТО считают реальным вступление Украины в Альянс и ЕС 49
Аваков: В 2014 году Запад просил нас не провоцировать Путина 52
СНБО расширит санкции против РФ на следующей неделе 53
Украина договорилась о безвизе с Перу 35
Помпео поддерживает предоставление Украине летального оружия 43
Украина договорилась о безвизе с Уругваем 51
«Країна»: Порошенко считает Медведчука политтехнологическим монстром 122
Президент хочет законодательно защититься от киберугроз со стороны РФ 40
Порошенко: Мир должен придумать, как защищать выборы от РФ 41
Украина и Молдова упростят пересечение границы 64
Молдова просит Украину предоставить коридор для вывода войск РФ из Приднестровья 197
Порошенко инициирует частичную отмену договора о дружбе с РФ 310

Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Обращает на себя также внимание целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в Совете Безопасности ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН», - отметили в МИД.

Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «агрессивных действий» США и их союзников в Сирии. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги