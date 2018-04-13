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Лидеры крупных стран в 2014 году просили украинские власти не провоцировать президента РФ Владиира Путина. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время выступления на 11-м Киевском форуме безопасности, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД.

«Когда в 2014 году началась агрессия, у нас не было ничего. Была только сила духа, добробаты и поддержка общества через волонтеров. У нас нет альтернативы, кроме как стать партнером НАТО. Но мы не можем позволить себе компромиссы, которые заставляют нас отдавать часть нашей независимости. Будапештским меморандумом нам гарантировали неприкосновенность границ и безопасность. А после этого, лидеры крупных стран в 2014 году просили нас не провоцировать Путина. И это обошлось нам очень дорого - оккупацией Крыма и Донбасса», - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что международные партнеры продолжают сотрудничество со страной-агрессором.

«Мы очень благодарны нашим партнерам за поддержку, но нам нужны конкретные шаги. И я не понимаю, как французская компания с одной стороны пытается строить у нас электростанцию ​​в Чернобыльской зоне, а с другой – участвует в строительстве «Северного потока», - отметил министр.

Аваков напомнил присутствующим, что на Донбассе сейчас присутствует большое количество именно российских войск и техники.

«По данным МВД, на временно оккупированной территории Донбасса воюют корпуса 8 армии Южного округа армии РФ. Состав этих сил 35,5 тысячи, в их арсенале 478 танков, 848 бронемашин, 750 артиллерийских машин, 208 РСЗО, противотанковых средств – 363, 419 - противовоздушной обороны. Боевики не могут иметь такие мощности, они это оружие не в военторге приобрели», - отметил министр.

Аваков отметил, что Украина продолжает войну с агрессором как на фронте, так и в плоскости коммуникации.

Напомним, ранее Аваков заявил, что подразделения Министерства внутренних дел готовятся к деоккупации Донбасса
ForUm

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