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Государственная уголовно-исполнительная служба заявляет о значительном переполненности следственных изоляторов, сообщает пресс-служба ведомства.

«За последние три года отмечается стремительный рост количества лиц, содержащихся в следственных изоляторах. В частности с 2016 года общая численность лиц, взятых под стражу и осужденных в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказания выросла с 16616 человек до - 19278, то есть более чем на 2600 человек», – говорится в сообщении.

По данным службы, в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор» за аналогичный период численность заключенных увеличилось на 200 человек. Указанное создает трудности в обеспечении заключенных предусмотренными действующим законодательством нормами площади в соответствии с требованиями статьи 11 Закона Украины «О предварительном заключении». В отдельных случаях (отмена плановых смен, поступления транзитных лиц и т.д.) приводит к необеспечению всех заключенных индивидуальными спальными местами.

В связи с ростом численности заключенных в данном учреждении, принято решение установить дополнительные спальные места, провести перераспределение отдельных категорий заключенных по другим камерам.

Администрацией Государственной уголовно-исполнительной службы Украины с целью обеспечения надлежащих условий содержания лиц, содержащихся в следственных изоляторах, в течение 2017 года дополнительно создано 8 участков СИЗО при учреждениях исполнения наказания на 275 мест.
ForUm

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