Министерство финансов Украины предлагает обязать лиц с высокими доходами ежегодно подавать налоговые декларации.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно критериев определения лиц с высокими доходами» опубликован на сайте Минфина для публичного обсуждения.

«Во исполнение стратегии по реформированию системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы, принятой Кабинетом Министров, Минфин наработал законопроект, который позволит уменьшить уровень уклонения от уплаты налогов среди налогоплательщиков с высокими доходами и одновременно ввести мировую практику в работе с налогоплательщиками с высокими доходами», – отметили в министерстве.

Так, законопроект предусматривает введение критериев определения физических лиц с высокими доходами, взятие такой категории на учет и ежегодное представление налоговой декларации независимо от удержания налоговыми агентами налога на доходы физических лиц и военного сбора с их доходов.

Также планируется предоставить ГФС доступ к информации о банковских счетах указанной категории физических лиц.

Кроме того, предусматривается расширение объема информации, которая будет предоставляться банковскими учреждениями по письменному требованию органов доходов и сборов по банковским счетам лиц с высокими доходами, при условии надлежащей защиты таких данных.