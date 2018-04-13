также в разделеПолитика
Медведчук: «Вступить» Украину в НАТО можно… только расколов страну на части 33
Аваков: В 2014 году Запад просил нас не провоцировать Путина 30
СНБО расширит санкции против РФ на следующей неделе 41
Украина договорилась о безвизе с Перу 27
Помпео поддерживает предоставление Украине летального оружия 40
Украина договорилась о безвизе с Уругваем 50
«Країна»: Порошенко считает Медведчука политтехнологическим монстром 87
Президент хочет законодательно защититься от киберугроз со стороны РФ 40
Порошенко: Мир должен придумать, как защищать выборы от РФ 38
Украина и Молдова упростят пересечение границы 60
Молдова просит Украину предоставить коридор для вывода войск РФ из Приднестровья 167
Порошенко инициирует частичную отмену договора о дружбе с РФ 307
Порошенко поручил готовиться к официальному выходу Украины из СНГ 97
Савченко: Мое здоровье ухудшается «в пределах нормы» 34
Климкин о заявлениях Трампа: Именно так и нужно говорить с РФ 66
Порошенко распорядился провести военный парад в День независимости 54
Тимошенко заявила, что отказалась от «подаренных» услуг американских лоббистов 95
В Кремле ответили на заявление Трампа об ударе по Сирии 258

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер призывает не считать идеализмом цель вступления Украины в НАТО и ЕС.

Об этом она заявила на Киевском форуме по безопасности, сообщает «Европейская правда».

Реагируя на вопрос из зала, заместитель генсека поддержала официально заявленное Украиной стремление присоединиться к Альянсу.

«Я не согласна, что цель Украины присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО - это мечты идеалистов. Нет!» - заявила она.

«Это очень важные и реалистичные задачи. Но вы должны понять, что на этом пути вам нужно сделать очень много. Однако цель евроатлантической интеграции - это не идеализм, это реальная цель», - заявила Гетемюллер.

Представительница НАТО напомнила, что Украина знает о своих обязательствах по проведению реформ, в том числе на пути своего сближения с Альянсом. Перед тем она среди прочего упомянула, что Украина должна учесть изменения в закон «О нацбезопасности».

Как сообщал ForUm, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина стремится присоединиться к НАТО в следующем 10-летии

Глава государства планирует ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стремлений Украины обрести членство в ЕС и НАТО.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий готов поддержать инициативу по закреплению в Конституции евроатлантического курса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги