Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заявляет о возможности проведения переговоров с украинскими властями о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины. Об этом Филип сказал во время 11-го Киевского форума по безопасности в Киеве.



«Незаконное военное присутствие в странах не приводит к мирному разрешению конфликтов, наоборот, они замораживают ситуацию, конфликт... Мы постоянно требуем и просим вывода российских войск с территории Молдовы, а также трансформировать нынешнюю операцию в Приднестровье в международную гражданскую миссию с международным мандатом. Мы уверены, что это поможет создать надлежащее основание для решения приднестровского конфликта путем переговоров», - отметил он, сообщает УНИАН.

Филип напомнил, что в этом году на Мюнхенской конференции по безопасности на совместной с представителями РФ панели говорил о выводе российских войск из Молдовы.

В свою очередь представитель России пояснил, что существует проблема вывоза вооружения через Украину в связи со сложной ситуацией в государстве.

«Я его заверил, что у нас достаточно убедительных мощностей и возможностей убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются в Приднестровье», - заявил премьер Молдовы.

Напомним, ранее Молдова просила ООН включить вопрос о полном выводе российских войск из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

В то же время в РФ отказались от предложения Молдовы по обсуждению вывода войск.

21 июля парламент Республики Молдова проголосовал за принятие декларации о выводе российских войск с территории государства.