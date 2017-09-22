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Молдова просит включить в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи пункт о выводе иностранных военных с территории Приднестровского региона.

Об этом заявил в пятницу в своей речи в рамках основных дебатов премьер-министр Молдовы Павел Филипп, сообщает Sputnik.md

«В соответствии со статьей 11 хартии ООН, Республика Молдова просит включить в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи пункта о выводе иностранных военных с территории Приднестровского региона. Обращаюсь ко всем делегациям государств-членов ООН с просьбой поддержать эту законную просьбу, которая полностью соответствует Хартии ООН и представляет фундаментальный интерес Республики Молдова», — сказал Филип.

Напомним, в Российской Федерации отказались от предложения Молдовы по обсуждению вывода российских войск из Приднестровья.

 

 
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