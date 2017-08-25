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В Российской Федерации отказались от предложения Молдовы по обсуждению вывода российских войск из Приднестровья.

Кишинев предлагал обсудить это на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу «не очень дружественной и довольно неожиданной», сообщает УНИАН.

Ранее Молдова просила ООН включить вопрос о полном выводе российских войск из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.


 
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