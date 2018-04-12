Суд приговорил 37-летнего участника «ДНР» к 4 годам заключения, сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Мужчина совершил уголовные преступления, предусмотренные ч.2 ст.260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами), ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище), ч.3 ст.15 ч.3, ст.185 (незаконченное покушение на кражу) УК Украины.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в апреле 2014 года, когда Краматорск был захвачен боевиками «ДНР», житель города по собственной инициативе прибыл на один из блокпостов, где был назначен на должность бойца по осуществлению пропускного режима. В его обязанности входил незаконный осмотр автотранспорта, проверка документов у водителей и пассажиров и выявление граждан, не согласных с действиями террористов.

После освобождения города мужчина занялся кражами, за что в июле 2017 от Славянского городского суда получил наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Однако на путь исправления бывший «ополченец» не встал и продолжил воровать чужое имущество. Именно за этим занятием его застали сотрудники полиции охраны, прибыв ночью на вызов в один из домов Краматорска.

Во время обыска в гараже задержанного изъяты пригодные к стрельбе пистолетные и винтовочные патроны калибра 9 мм, 7,62 мм и 5,6 мм. Проведенными следственными действиями и установлена ​​причастность вора к службе на боевиков «ДНР».

Суд учел все доводы обвинения и приговорил правонарушителя за совершение инкриминируемых преступлений до 4 лет за решеткой.