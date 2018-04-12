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Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран. Об этом сообщается на странице Президента Петра Порошенко в Facebook.

Отмечается, что соответствующий закон о ратификации соглашения Глава государства подписал в присутствии главы правительства Республики Молдова.

По словам Президента, для этого будет организован совместный контроль на пунктах пропуска через украинско-молдавскую госграницу.
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