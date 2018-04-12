В помещении офиса ПАО «Укрзализныця», по адресу улица Тверская, 5, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии Департамента безопасности проводятся следственные действия по ранее открытым уголовным производствам. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе общества.

«Руководство ОАО «Укрзализныця» создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении каких-любо противоправных явлений в работе компании», - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2017 Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводят около 50 обысков в шести регионах Украины по делу о коррупции в «Укрзализныце».

Также ГПУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО «Укрзализныця». Действуя в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний, они безосновательно пересмотрели тарифные условия, значительно занизив их. Тем самым государству нанесен ущерб на более чем 10 млн долл.