Генеральная прокуратура Украины по оперативному сопровождению СБУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО «Укрзализныця».

Как сообщает пресс-центр СБУ, действуя в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний, они безосновательно пересмотрели тарифные условия, значительно занизив их. Тем самым государству нанесен ущерб на более чем 10 млн долл.

Правоохранители провели ряд обысков по местам работы и жительства причастных к противоправной деятельности лиц. Полученные в ходе следственных действий данные свидетельствуют о влиянии со стороны так называемых «смотрящих» на принятие решений руководством ПАО «Укрзализныця». Такие действия приводили к нанесению вреда интересам государства и получения сверхприбылей российскими финансово-промышленными группами. Также установлено проведения отдельными лицами несанкционированных переговоров от имени «Укрзализныци» на территории Российской Федерации.

Продолжаются следственные действия.