также в разделеОбщество
20 июня. Картина дня 24
За год около сотни россиян попросили убежище в Украине 22
Минюст назвал самые популярные имена детей среди киевлян 31
СБУ разоблачила «конверт», через который выводили средства на восстановление Донбасса 23
Супрун не видит оснований для введения ЧС во Львове 38
СБУ: Владельцы ТЭС искусственно завышали цены на электроэнергию 30
Соболев: «Батькивщина» призвала власть прекратить политические репрессии 131
Сытник: Разоблачить Розенблата и Полякова помогло с ФБР 77
Гройсман отправляет Зубко во Львов решать «мусорную» проблему 59
НАБУ: Поляков отобрал и не вернул у детектива видеокамеру 41
НАПК заподозрило Ляшко в управлении компанией 81
Депутат Хмельницкого облсовета погорел на взятке 29
По «янтарному делу» Розенблата задержаны 6 человек 38
Холодницкий направил в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с Довгого 103
НАБУ и САП требуют снятия неприкосновенности с Розенблата и Полякова 54
НАБУ пришло с обыском в Гослесагентство 42
Обнародован список вузов, принимающих абитуриентов из Крыма и Донбасса без ВНО 60
В работе Skype произошел глобальный сбой 80

Генеральная прокуратура Украины по оперативному сопровождению СБУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО «Укрзализныця».

Как сообщает пресс-центр СБУ, действуя в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний, они безосновательно пересмотрели тарифные условия, значительно занизив их. Тем самым государству нанесен ущерб на более чем 10 млн долл.

Правоохранители провели ряд обысков по местам работы и жительства причастных к противоправной деятельности лиц. Полученные в ходе следственных действий данные свидетельствуют о влиянии со стороны так называемых «смотрящих» на принятие решений руководством ПАО «Укрзализныця». Такие действия приводили к нанесению вреда интересам государства и получения сверхприбылей российскими финансово-промышленными группами. Также установлено проведения отдельными лицами несанкционированных переговоров от имени «Укрзализныци» на территории Российской Федерации.

Продолжаются следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года