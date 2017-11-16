Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводят около 50 обысков в шести регионах Украины по делу о коррупции в «Укрзализныце». Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Сегодня Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией проводят около 50 обысков в шести регионах Украины по делу злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов. Подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания», – отметил он.

«Вывод - коррупция на высоком уровне есть! Я снова прав! И никакие политические крыши или отклонения головы в сторону не помогли. Теперь, важно, чтобы это не стало очередной серией Discovery Channel: поймал-сфотографировал-отпустил», – подчеркнул министр.

По словам Омеляна, правоохранители уверяют, что идут до конца и ни на какие компромиссы не согласны.

«Спасибо коллегам из ГПУ и МВД. Страну можно изменить только неотвратимостью наказания», – подытожил он.