Ценности православной церкви способны поддерживать целостность и идентичность украинского народа. Об этом сказал Иерусалимский патриарх Феофил III в своей резиденции на встрече с официальной делегацией Украинской православной церкви, сообщает Центр информации УПЦ.

«Писание, ценности православной церкви, способны поддерживать целостность и более всего – идентичность украинского народа. И когда мы говорим об идентичности, то это касается идентичности, относящейся к национальности, относящейся к языку, к традициям», - сказал патриарх Феофил.

Вместе с тем Его Святейшество пожелал и простым людям, и мировым лидерам – «пользоваться здравым смыслом».

«Пусть Cвет святой Гробницы, который является Светом Господа нашего Иисуса Христа, просветит ум руководителей и согреет сердца! Чтобы они могли воплощать и принимать решения, которые будут способствовать восстановлению и исцелению ран (в тех трудностях, через которые – Ред.) проходит украинский народ. Но не только украинский народ проходит через ужасные испытания и даже опыт братоубийственной войны. Во всем мире существуют проблемы, конкуренция, антагонизм. То, что действительно необходимо людям и мировым лидерам - это пользоваться здравым смыслом», - сказал Иерусалимский Патриарх.

«Для нас Бог - это нечто очень конкретное. Святые - это великий дар. Цель Православной Церкви, как я уже сказал, сохранять, поддерживать идентичность. Конечная цель нашей Церкви - это изменить нас, освободить нас от греха. На языке Церкви грех означает болезнь: физическую, телесную и духовную болезнь. Поэтому нам необходимо преображение, которое мы можем достичь в Господе нашем Иисусе Христе, через Него, через Его Воскресение», - пожелал Иерусалимский патриарх украинскому народу.