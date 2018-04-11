Лидер фракции «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляет, что отказывается от сотрудничества с американской лоббистской фирмой Avenue Strategies, потому что об услугах фирмы договорились и заплатили якобы без ее ведома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

«Я очень благодарна вам и тем людям, которые профинансировали контракт с лоббистами на оказание помощи Украине и мне. Уверена, ваши совместные действия были вызваны неравнодушием к судьбе Украины. Я очень ценю, что вы связываете будущее нашего государства с моей фигурой. Вместе с тем вы хорошо знаете, что данный контракт заключался без моего ведома. Изучив некоторые детали соглашения, вынуждена сообщить вам, что по украинскому законодательству я не имею права принять такой дорогой подарок», - заявила лидер «Батькивщины».

О невозможности сотрудничества Тимошенко отметила в письме к компании Two Paths LLC (Делавэр, США), которая ранее подписала контракт на предоставление этих услуг в ее интересах и обязалась за них платить 65 тыс. долларов ежемесячно.

Ранее на сайте издания «Обозреватель» появилась новость с заявлением от компании Two Paths LLC. В нем говорится о том, что сама лидер «Батькивщины» якобы не имеет никакого отношения к финансированию услуг лоббистов, а деньги за них заплатят неравнодушные люди. Кто именно – не указано.

15 марта американское издание The Hill сообщило, что Тимошенко в подготовке к президентским выборам наняла американских лоббистов, работавших на кампанию Дональда Трампа, передает Радио Свобода.

Это – фирма Avenue Strategies, которую возглавляет Берри Беннетт, бывший помощник президента США. Avenue Strategies подала в Министерство юстиции США документы, где говорится о том, что стоимость лоббистских услуг для Тимошенко составляет 65 тыс. долларов в месяц.

Раскрыть эту информацию американские лоббисты были вынуждены в рамках выполнения закона FARA – о регистрации иностранных агентов. В отчете в Минюст США четко указано – клиент Тимошенко, бывший премьер-министр Украины, действует через фирму Two Paths.

Two Paths LLC – американская компания, созданная 13 февраля 2017, говорится в выписке из реестра юридических лиц штата Делавэр (США).

Это так называемый «офшорный» штат Делавэр, сообщают журналисты программы «Схемы». Узнать о реальных собственниках Two Paths LLC с публичных источников невозможно, компания даже не обязана их указывать при регистрации. Она также не публикует свои годовые финансовые отчеты. Все это дает достаточно высокую степень анонимности клиентам, которые выбирают штат Делавэр как место регистрации своих юридических лиц.

Позже сама Тимошенко заявила, что ничего не знает о соглашениях, заключенных в ее интересах, а также о том, кто их оплатил.

Также она сказала, что не знакома с руководителем лоббистской компании Avenue Strategies Берри Беннеттом.