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Вечером 10 апреля в Черновицкой области пограничники применили огнестрельное оружие при попытке задержать контрабандистов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что во время патрулирования неподалеку государственной границы военнослужащие отдела «Селятино» Черновицкого отряда обнаружили микроавтобус «Мерседес Вито» и двух неизвестных лиц, которые разгружали пакеты.

Увидев правоохранителей мужчины вскочили в машину и бросились убегать. Для пресечения правонарушения пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов вверх из АК-74, однако убегающие не остановились.

У заградительного забора, где правонарушители пытались разгрузить товар, пограничники обнаружили два пакета с одной тысячей пачек табачных изделий.

По результатам дальнейшей проверки установлено двух местных жителей, которые, возможно, причастны к совершению противоправной деятельности. Сейчас продолжаются поиски правонарушителей и автомобиля, на котором они исчезли.
ForUm

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