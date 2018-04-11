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В I квартале 2018 года 29 пассажирских вагонов парка «Укрзализныци» прошли капитально-восстановительный ремонт. Эти вагоны уже работают на маршрутах в составе фирменных поездов первого и второго класса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«После сложного вида ремонта - капитально-восстановительного - вагоны купейного типа практически ничем не отличаются от новых. Это позволяет нам продлить их срок эксплуатации, а пассажирам путешествовать с комфортом», - сообщил Кравцов.

Во время капитально-восстановительных ремонтов, осуществляемых в условиях депо и на вагоноремонтных заводах, полностью обновляется интерьер салона вагона и купе, устанавливаются новые окна, полочки, выполняется капитальный ремонт или заменяется оборудование вагона. В вагонах также устанавливаются системы кондиционирования воздуха и вакуумных туалетных комплексов. Такой ремонт вагонов позволяет существенно продлить их срок эксплуатации и увеличить межремонтный пробег.

В I квартале этого года плановым капитальным ремонтом уже обновлены 119 пассажирских вагонов и еще 304 вагонов отремонтированы деповским ремонтом.

Кравцов также сообщил, что в 2018 году планируется капитально-восстановительным ремонтом модернизировать 150 вагонов. В 1410 - провести деповской ремонт, а 576 - отремонтировать капитально.

Сейчас инвентарный парк пассажирских вагонов ПАО «Укрзализныця» насчитывает 4477 единиц, средний возраст вагонов составляет 31,8 лет.
ForUm

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