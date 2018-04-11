Кабинет Министров одобрил проект закона об усилении ответственность за нарушение избирательного законодательства, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, практика фальсификации результатов выборов или скупки голосов в Украине должна отойти в прошлое, а за такие действия нужно устанавливать жесткую ответственность.

Он сообщил, что правительство наработал специальный законопроект, который передается в Верховную Раду и может быть принят уже в ближайшей перспективе.

«В Украине должно быть четкое понимание: те, кто будут пытаться фальсифицировать, скупать голоса, будут нести ответственность», - сказал глава правительства.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания правительства сообщил, что МВД совместно с общественной сетью «Опора» и другими субъектами избирательного процесса подготовило проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства. «Ключевым изменением в законопроекте является неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав», - подчеркнул министр.

По его словам, работа над законопроектом продолжалась почти два года.

«Он прошел продолжительное публичное обсуждение, получил положительные экспертные оценки. Проект закона согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами», - добавил Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук сообщила, что законодательством установлена ​​административная ответственность за правонарушения, посягающие на осуществление народного волеизъявления и установленный порядок его обеспечения, а также уголовную ответственность за преступления против избирательных прав граждан.

«Однако во время проведения выборов или референдума встает проблема грубого нарушения избирательного законодательства», - констатировала она.

Проектом закона предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, Уголовный кодекс Украины, законы Украины «О выборах Президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины», «О всеукраинском референдуме», «О местных выборах». Изменения предусматривают усиление ответственности за нарушение избирательного законодательства.

«Предложенные изменения позволят законодательно обеспечить права граждан свободно избирать и быть избранным в органы государственной власти и органов местного самоуправления», - добавила Ковальчук.