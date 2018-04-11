также в разделеПолитика
Гройсман просит ГПУ проверить выдачу лицензий на добычу лития без конкурса 16
Медведчук: «Стратегическое партнерство» Украины и МВФ — это игра без правил 29
Порошенко: Украина введет санкции против Дерипаски и других российских олигархов 61
Нардепы просят Балуха прекратить голодовку 35
Меркель анонсировала встречу в «нормандском формате» без Путина 188
Климкин соболезнует в связи с годовщиной Смоленской катастрофы 25
Савченко и еще 3 нардепа не подали е-декларации 28
Украина надеется, что ее предложения по миротворцам найдут поддержку 35
Меркель: «Северный поток-2» без участия Украины в транзите газа невозможен 227
Порошенко поручил подготовить санкции против российских олигархов 139
Порошенко проводит переговоры с Меркель 64
Перед встречей с Порошенко Меркель обсудила вопрос миротворцев с Путиным 197
Спецпрокурор США заинтересовался пожертвованием Пинчука в фонд Трампа 58
Украину впервые пригласили на встречу глав МИД стран G7 110
Турция готова отправить миротворцев на Донбасс 95
Порошенко: «Северный поток-2» – это политическая взятка за лояльность Германии к РФ 250
Климкин: За химатаку в Сирии должны ответить и преступники, и те, кто их поддерживает 67
Самые тяжелые испытания уже точно позади: Порошенко поздравил украинце в с Пасхой 84

Кабинет Министров одобрил проект закона об усилении ответственность за нарушение избирательного законодательства,  сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, практика фальсификации результатов выборов или скупки голосов в Украине должна отойти в прошлое, а за такие действия нужно устанавливать жесткую ответственность.

Он сообщил, что правительство наработал специальный законопроект, который передается в Верховную Раду и может быть принят уже в ближайшей перспективе.

«В Украине должно быть четкое понимание: те, кто будут пытаться фальсифицировать, скупать голоса, будут нести ответственность», - сказал глава правительства.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания правительства сообщил, что МВД совместно с общественной сетью «Опора» и другими субъектами избирательного процесса подготовило проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства. «Ключевым изменением в законопроекте является неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав», - подчеркнул министр.

По его словам, работа над законопроектом продолжалась почти два года.

«Он прошел продолжительное публичное обсуждение, получил положительные экспертные оценки. Проект закона согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами», - добавил Аваков.

Заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук сообщила, что законодательством установлена ​​административная ответственность за правонарушения, посягающие на осуществление народного волеизъявления и установленный порядок его обеспечения, а также уголовную ответственность за преступления против избирательных прав граждан.

«Однако во время проведения выборов или референдума встает проблема грубого нарушения избирательного законодательства», - констатировала она.

Проектом закона предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, Уголовный кодекс Украины, законы Украины «О выборах Президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины», «О всеукраинском референдуме», «О местных выборах». Изменения предусматривают усиление ответственности за нарушение избирательного законодательства.

«Предложенные изменения позволят законодательно обеспечить права граждан свободно избирать и быть избранным в органы государственной власти и органов местного самоуправления», - добавила Ковальчук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги