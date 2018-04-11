По результатам проверок объектов с массовым пребыванием людей на предмет соблюдения норм пожарной безопасности в суды поданы иски о закрытии 16 торгово-развлекательных центров, 18 дошкольных и школьных учреждений, а также 3 больниц. Об этом заявил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время заседания правительства 11 апреля, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Он отметил, что проверкам подлежат более 30 тыс. объектов с массовым пребыванием граждан: из них более 4 тысяч торгово-развлекательных центров, почти 2 тысячи больниц, а также более 25 тысяч школ и детских садов.

«Для проведения надзорных мероприятий задействовано более 2300 сотрудников ГосЧС Украины. Особое внимание во время проверок обращается на вопросы по обеспечению безопасности людей, а именно: соответствие требованиям пожарной безопасности, пути эвакуации, наличие и техническое состояние систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а также системы оповещения и дымоудаления», - доложил Чечеткин.

«Дополнительно с персоналом заведений проводятся профилактические отработки их действий в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе с привлечением подразделений ГосЧС», - добавил он.

«На сегодняшний день проверено 1319 объектов, из которых 937 дошкольных и школьных учреждений, 56 больниц со стационарным лечением, 326 торгово-развлекательных центров и объектов досуга. Во время проверок выявлено более 15 тыс. нарушений, из которых более 5 тыс. не устранялись в течение длительного времени», - отчитался Чечеткин.

Он также отметил, что наихудшее состояние с выполнением предписаний наблюдался в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где не выполняется более 60% ранее предложенных мероприятий.

«Всего на руководителей объектов наложено 1200 административных взысканий за нарушение требований пожарной безопасности, в суды поданы иски о закрытии 37 объектов, из них: 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учреждений, а также 3-х больниц», - отметил председатель ГосЧС.

Чечеткин сообщил, что промежуточные результаты проверок будут освещены на сайте ГосЧС с последующим еженедельным обновлением.

«Позиция службы к нарушителям остается принципиальной и бескомпромиссной», - подчеркнул председатель ГосЧС.

Пользуясь случаем, Чечеткин обратился к руководителям объектов с просьбой сообщать в правоохранительные органы и ГосЧС о подозрительных звонках о «решении» вопросов с прохождением проверки.

«К нам приходит информация, что руководителям ТРЦ звонят с предложением «порешать» за определенное вознаграждение лояльное прохождение проверки. Я хочу заверить, что это действуют или группы мошенников, или те люди, которые хотят скомпрометировать нашу службу», - подчеркнул председатель ГосЧС.

Он также сообщил, что сейчас грубых фактов относительно недопуска сотрудников ГосЧС к объектам во время проверок не зафиксировано.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что очевидно, что имеет место безответственность, равнодушие и непонимание того, что пренебрежение правилами безопасности приводит к человеческим жертвам. «С таким бардаком мириться мы не собираемся», - заявил глава правительства.

Он также подчеркнул, что это не разовая акция – мониторинг будет осуществляться на постоянной основе. «Еще раз подчеркиваю: мне не нужны штрафные санкции, мне нужна безопасность граждан и понимание того, что все рекомендации должны быть выполнены, а безопасность людей – обеспечена», - сказал Гройсман.

Он в очередной раз отметил необходимость владельцам ТРЦ навести порядок на своей территории и не препятствовать работе инспекторов ГосЧС.

Напомним, 28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил ГосЧС, МВД, Минрегиону и другим органам провести масштабную проверку общественных заведений, школ, торговых центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. Об этом он заявил в контексте событий в российском Кемерово.

С 30 марта ГосЧС начала такие проверки.